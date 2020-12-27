На Украину обрушится штормовой ветер: где ждать непогоды

28 декабря в Украине ожидается ветер, который усилится до штормовых значений.

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Об этом сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Ветер юго-восточного направления будет достигать 15-20 м/с, местами – 25 м/с.

Завтра украинцам надо проявлять особую осторожность под домами, старыми ветвистыми деревьями, проводами, а также внимательно выбирать место для парковки автомобилей!

Температура воздуха ночью будет опускаться от 0 до -5 градусов, в восточной части страны от -6 до -9, в южной — от +3 градусов до 0.

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Днем температура воздуха прогреется от 0 до +4, на западе страны и на Одесчине от +5 до +9 градусов, в восточной части, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях – от -1 до -4 мороза.

Дожди, местами с мокрым снегом, пройдут в большинстве областей Правобережья. А вот на Левобережье – без существенных осадков.

В тренде Сухо и солнечно: синоптик рассказала о предновогодней погоде

В Киеве понедельник обещает быть с сильным юго-восточным ветром и дождем, местами возможен мокрый снег и гололед.

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Наталья Диденко сориентировала и с температурной тенденцией на Новый год: теплая погода. Скорее всего, осадков не будет, ведь воздух прогреется до +5... +10 градусов, в восточной части Украины — до +2... +5.

Ранее мы писали, что на Новый год в Украине не стоит ожидать снежной погоды, температура везде, кроме восточных областей, будет преимущественно плюсовой.

Кроме того, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что 2020 год войдет в пятерку самых теплых в Украине.

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