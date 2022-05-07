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Заморозки, грозы и яркое солнце: синоптики предупредили об изменении погоды в Украине

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7 мая, 06:00
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Ветер в Украине завтра будет юго-восточный, небольшой или умеренный
7 мая максимальная температура воздуха днем ​​поднимется от +15 до +22 градусов. Коллаж "Сегодня"
7 мая максимальная температура воздуха днем ​​поднимется от +15 до +22 градусов. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине, в субботу, 7 мая, будет по-весеннему теплой и комфортной.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в регионах

7 мая максимальная температура воздуха днем ​​поднимется от +15 до +22 градусов. Ночью будет прохладно на Востоке, Центре и Севере, от+3 до +7 градусов. На Юге и Западе в ночные часы уже теплее от +6 до +11 градусов.

В восточных, большинстве центральных, южных, Сумской и Черниговской областях на поверхности грунта прогнозируются заморозки от 0… – 3 градусов

Днем в западных и Житомирской областях грозы, местами возможны шквалы 15-20 м/с. В общем по стране ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

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В связи с такими погодными условиями метеорологи объявили І уровень опасности. Ветер в Украине завтра будет юго-восточный, небольшой или умеренный. В Киеве без осадков. Температура воздуха ночью будет в рамках +4… +6 градусов, а днем +18… +20.

Какая будет погода в Украине в мае?

В мае средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5 градуса выше нормы.

Согласно прогнозу, месячная температура воздуха ожидается в пределах 15-18 градусов тепла (в Карпатах – 11-14 градусов). Месячное количество осадков ожидается 35-82 мм (в Карпатах – 102-128 мм), что в пределах месячной нормы.

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Согласно наблюдениям, обычно средняя месячная температура воздуха в этот период составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах – 7-12 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 0-6 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке – до 7-10 градусов мороза, на побережье морей – 1-3 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 30-37 градусов тепла, в Одесской, Луганской областях и в Крыму – до 38-39 градусов, в Карпатах и горах Крыма – 26-29 градусов.

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