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Зеленский объяснил, почему нельзя останавливать ремонт дорог во время войны

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 июля, 08:55
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Президент провел совещание по строительству инфраструктурных объектов в условиях войны
Зеленский объяснил, почему во время войны в Украине ремонтируют дороги
Зеленский объяснил, почему во время войны в Украине ремонтируют дороги / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-подрядчиков по строительству автомобильных дорог в Украине. Обсудили особенности строительства инфраструктурных объектов в условиях полномасштабной российской агрессии.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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Зеленский выразил благодарность за то, что компании продолжают работать в Украине даже после вторжения РФ, а также за помощь и поддержку в подготовке обороны украинских городов и сети автодорог.

"Все мощные строительные компании все это делали", – заметил президент.

Он подчеркнул, что важно реализовать план, предусматривающий строительство объектов инфраструктуры согласно требованиям военного времени.

"Сегодня инфраструктура становится отраслью не комфорта, а необходимости и обороноспособности государства из-за того, что есть и оружие, и зерно, и металлургия. Потому что касается железной дороги, дорог, мостов и тоннелей, нам нужно перейти к максимально безопасному процессу, чтобы мы были готовы к любым ударам ракет и блокировкам", – объяснил Зеленский.

В Украине активно ремонтируют дороги

Как пишет УНИАН, в настоящее время в Украине уже отремонтировали тысячу километров дорог из разрушенных во время войны 24 тысяч километров.

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Замглавы "Укравтодора" Андрей Ивко пояснил, что на восстановление автодорог еще предстоит потратить 900 млрд гривен, эти деньги собираются брать из замороженных активов России. Восстановление будет продолжаться около четырех лет, но базовые инфраструктурные элементы в "Укравтодоре" обещают восстановить уже через год-полтора.

В первую очередь восстанавливают дороги, которые соединяют облцентры с маленькими населенными пунктами, это согласуется с ВСУ. Также сначала отстраиваются гуманитарные дороги, такие как Киев – Чоп, Киев – Харьков, Киев – Чернигов.

Раньше мы писали, что, несмотря на войну, в Киеве активно ремонтируют улицы. В некоторых районах из-за этого образовались даже привычные для мирного времени пробки. Сайт "Сегодня" узнавал, где сейчас ремонтируют улицы в столице и будут ли разбирать конструкции блокпостов.

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Напомним, еще в начале вторжения "Укравтодор" запретил Путину передвигаться по дорогам Украины. Хозяина Кремля предупредили, что ему лично, а также его армии запрещено ездить по нашим дорогам.

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