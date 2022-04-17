Зеленский пообещал восстановить разрушенные дома, а РФ нанесла ракетный удар по Николаевской области – главные новости за ночь

Зеленский записал новое видеообращение, а российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты

Оккупанты безжалостно рушат украинские города, а Зеленский планирует восстановление / Фото: Коллаж: Сегодня

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Зеленский пообещал восстановить разрушенные дома украинцев и справедливость

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу. Глава государства заявил, что власть восстановит все разрушенные дома украинцев.

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"Каждый в Украине имеет право на свое жилье, на свой собственный дом или свою квартиру. Все, чье жилье разрушили оккупанты, и все, кто долгие годы стоял в очереди. Весь наш народ, заслуживающий жизни в современной среде. Абсолютно не сомневаюсь, что нам удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость относительно тех, чье право на жилье было нарушено", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский заявил, что власть восстановит все разрушенные дома. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской области

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты юга артиллерийским огнем и ракетами. За сутки 16 апреля по Николаевской области противник нанес ракетный удар 5 крылатыми ракетами и системами залпового огня, повреждена инфраструктура, но потерь нет.

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В Херсонской области основные усилия враг сосредоточил на попытках установления контроля над областью и удержании занятых позиций.

Также оккупанты продолжают давить психологически, распространяя вещание своих пропагандистских телеканалов, подключив ангажированные крымские телеканалы, распространяют фейки о войне в Украине. В то же время, продолжается запугивание и террор гражданского населения.

Оккупанты терроризируют украинцев и атакуют города ракетными ударами. Фото: коллаж "Сегодня"

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В Харьковской области людей призвали эвакуироваться на Изюмском направлении

На Изюмском направлении Харьковской области жителей населенных пунктов просят эвакуироваться в целях безопасности. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

По его словам, учитывая провокации, которые совершали оккупанты в Краматорске, нужно работать на опережение. Такое же сообщение было и по лозовскому вокзалу.

"Мы принимаем меры безопасности, меняем маршруты. Из Лозовой и Барвенкового на Изюмском направлении выехали почти 40 тысяч человек. Мы призываем прислушиваться к официальным сообщениям власти и эвакуироваться", – сказал Синегубов.

Он отметил, что власти неоднократно инициировали открытие "зеленых коридоров" из Изюма и рядом населенных пунктов, которые сейчас находятся под временной оккупацией. Но, к сожалению, согласия от россиян не получали.

Жителей Харьковской области попросили эвакуироваться. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариуполе оккупанты требуют украинских защитников сдаться в плен

Российские оккупанты сделали новое заявление. Захватчики предложили украинским защитникам Мариуполя сложить оружие и сдаться в плен.

Оккупанты предлагают в 5 утра 17 апреля установить связь между сторонами для обмена информацией. С 5:30 россияне якобы объявят "режим полной тишины" и "гарантируют его неукоснительное соблюдение".

"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06:00 17 апреля прекратить любые боевые действия и сложить оружие", – сказали российские оккупанты.