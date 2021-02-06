Зеленский поздравил полярников с 25-й годовщиной основания станции "Академик Вернадский"

В субботу, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые в истории пообщался с полярниками, которые работают на антарктической станции "Академик Вернадский". Зеленский их поздравил с 25-юбилеем основания станции.

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Про это сообщает пресс-служба ОПУ.

"Спасибо за то, что вы делаете большое дело. За то, что вы делаете украинское дело в мировой истории. Я хочу вас поздравить с большим юбилеем – 25-летием основания Украинской станции им. Академика Вернадского. Для меня это большая честь – вживую пообщаться с вами. Вы делаете большую ежедневную работу для развития науки. И мы со своей стороны хотим и будем поддерживать каждого из вас", – сказал Владимир Зеленский.

В свою очередь, начальник 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба от имени всех полярников пригласил Владимира Зеленского стать первым президентом Украины, который посетит отечественную антарктическую станцию.

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"Мы здесь, в Антарктиде, ежедневно наглядно наблюдаем глобальное потепление. Оно здесь происходит очень быстро. А еще именно здесь, на станции "Академик Вернадский", было открыто такое угрожающее явление, как озоновая дыра. И мы здесь первыми в мире определяем, как понемногу происходит восстановление озонового слоя. Отсюда, из Антарктиды, очень хорошо видно, что наша планета на самом деле очень маленькая. и что человечество, несмотря на все споры, вместе преодолевать общие вызовы – такие, как изменение климата и пандемия. Мы очень рады, что благодаря станции "Вернадский" мы, украинцы, напрямую вовлечены в такие глобальные усилия человечества по сохранению нашей планеты", – сказал Юрий Отруба.

Полярники попросили президента о собственном ледоколе, который помог бы проводить исследования без ограничений. Зеленский пообещал, что государство сделает все, чтобы отечественная антарктическая станция имела свой ледокол.

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В мероприятии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Кроме того, в данный день, Зеленский вручил государственные награды выдающимся украинским полярникам за их вклад в осуществление научной деятельности в Антарктике.

Ранее мы сообщали, что ранее до станции "Академик Вернадский" к полярникам юбилейной экспедиции вышли пять пингвинов, неожиданно для этого периода года.

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