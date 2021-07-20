Жгли файеры и кричали "Аваков – черт!" Под МВД прошла акция в годовщину убийства Шеремета

В Киеве у здания Министерства внутренних дел вечером 20 июля – в пятую годовщину гибели журналиста Павла Шеремета, прошла акция в поддержку троих подозреваемых по версии полиции – кардиолога Юлия Кузьменко, музыканта Андрей Антоненко и военной медсестры Яны Дугарь.

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Об этом с места акции сообщил корреспондент "Сегодня".

На митинг собралось несколько десятков человек, которые пришли выразить несогласие с версией правоохранителей о причастности к этому делу троих фигурантов, которые сейчас находятся под арестом.

Митингующие принесли с собой инсталяцию, с помощью которой была показана разница в росте людей, которые по версии следствия закладывали бомбу под машину Павла Шеремета с троими подозреваемыми.

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Во время протеста пошел сильный дождь, но он не разогнал собравшихся.

Требования протестующих

Собравшиеся озвучили несколько требований:

искать настоящих убийц;

провести внутреннее расследование и наказать виновных в фальсификации дела;

передать дело другому органу досудебного расследования.

Как отметил адвокат Андрея Антоненко Станислав Кулик, передача дела другому органу вполне возможна, поскольку есть два уголовных производства – о гибели Павла Шеремета и то, в котором непосредственно фигурируют трое подозреваемых.

Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко выступили по телефонной связи, они выразили благодарность пришедшим их поддержать и надежду на справедливое расследование после прихода нового руководителя МВД.

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Протест длился около часа. В какой-то момент из расположенного рядом жилого дома к митингующим вышли жильцы и попросили не шуметь, так так в доме есть тяжелобольной человек.

Порядок охраняли около 100 правоохранителей, въезд на улицу Богомольца был перекрыт. У всех, кто направлялся к зданию МВД досматривали сумки, но это не помешало протестующим пронести файеры, которые в конце зажгли возле инсталяции.

Также напоследок собравшиеся несколько раз прокричали "Аваков – черт!" и разошлись.

В целом протест прошел мирно, протестующие надеются, что после смены руководства министерства дело сдвинется с мертвой точки и причастность троих фигурантов будет пересмотрена.

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Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета