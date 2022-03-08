13-й день войны: как пережили ночь в регионах Украины

Ситуация в Украине по состоянию на утро 8 марта / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня 13-й день войны вторжения российских оккупантов на территорию Украины. ВСУ продолжают удерживать позиции и оттеснять врага, также регулярно международные партнеры передают нашим бойцам военную помощь. США и еще 14 стран помогают нашим защитникам в борьбе с врагом за территории нашей страны.
Киевщина
Бои в Ирпене. Обстрелы: Макаров, район Гостомеля. Движение вражеской техники на севере Броварского района. Постоянная тревога авиаударов по Василькову, Белой Церкви, Гостомелю, Узину. Готовимся к эвакуации.
Кировоградщина
В области спокойно.
Волынь
Ночь была спокойной.
Херсон
В два часа ночи были слышны мощные взрывы. Последствия выясняются.
Житомирщина
В Житомирской области ночь была спокойной. Перед тем вечером – авианалет. Удар по двум нефтебазам и промзоне.
Запорожская область
Ситуация по области: враг готовится к наступлению в сторону Запорожья, осуществляя перегруппировку войск.
В оккупированных населенных пунктах Пологи, Васильева, Токмак, Мелитополь, Бердянск и Энергодар ситуация контролируется главами общин.
В это же время враг пытается установить полицейский режим с помощью нескрываемого террора, направленного на гражданских.
Ровенщина
Ночь была тихой.
Винница
Ночь прошла спокойно.
Хмельницкая область
Воздушная тревога. Попытки обстрелять Староконстантинов. Атака отражена.
Тернополь
Ночь была спокойной.
Черкассы
В области ночь прошла без тревог.
Львовщина
Ночь была тихой
Черниговщина
Черниговская область: ночью несколько воздушных тревог. Оборонительные бои у Чернигова, по области.
Сумщина
Авиационный налет по жилым кварталам города в частный сектор. Более 20-ти погибших и раненых, среди которых дети. Сумской район – также авиаудары по селам, по обычным домам. Число жертв уточняется.
Ахтырка – ночной авианалет, бомбили жилые кварталы, частный сектор, продуктовые магазины. Снова ударили по и так разбитой ТЭЦ. Город без тепла полностью, 4 день. Число жертв уточняется, ГСЧС разбирает завалы.
Полтавщина
Вечером – воздушные тревоги в Лубнах и Полтаве. Ночь спокойно.
Черновцы
В Черновцах вечером была воздушная тревога. Ночь прошла спокойно.
Ивано-Франковск
Ночь прошла спокойно.
Луганщина
Обстрелы Попасной, Рубежного и Северодонецка. В Попасной попадание в психоневрологический диспансер – 2 погибших. В Рубежном – 3 раненых гражданских. Отсутствует газоснабжение, частично электричество и вода.
Донетчина
Мангуш (последнее пгт перед Мариуполем) – под контролем русни. Мариуполь сегодня пробился на связь – ненадолго, сейчас снова исчезнет. В городе крушение. Очень ждут гуманитарку.
Волновах уже сравняли с землей. Эвакуация оттуда сегодня продолжится.
В районе Авдеевки обстрелы. В районе Маринки утром начался бой.
Одесса
Ночь была спокойной.
Николаевщина
По Николаеву – вчера отбили от города орков. Ночью раздавались взрывы. По области ночью все было тихо.
Днепр
В Днепропетровщине ночь прошла без тревог.
Харьковщина
Харьков ночью относительно спокойно, по области велись бои в Изюмском и Дергачевском направлениях.
Закарпатье
Ночь была спокойной.
13-й день войны в Украине
Российская власть специально блокирует вопрос эвакуации украинцев через гуманитарные коридоры, чтобы по ТВ манипулировать сознанием других.
США продолжают отправку военных грузов в Украину.
"Укрзализныця", несмотря на введение военного положения работает по графику и продолжает стабильное движение поездов. УЗ запускает эвакуационные рейсы: куда можно выехать 8 марта.
Украинские военные при помощи ударного беспилотника "Байрактар" уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов.