98% всех, кто госпитализирован из-за COVID-19 – не вакцинированы

Кузин: если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти - сделайте прививку уже сегодня. Коллаж: "Сегодня"

В Украине за последние три месяца 98,1% пациентов, госпитализированных с COVID-19, – это те, что не сделали прививки.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

"По данным электронной системы здравоохранения, в течение последних трех месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине, – невакцинированные. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти – сделайте прививку уже сегодня", – сказал Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач страны.

По его словам, сейчас наблюдается стремительное ухудшение эпидситуации, суточное количество новых случаев COVID-19 увеличилось в два раза в течение недели – с 3,3 тыс. в понедельник, 13 сентября, до более чем 6 тыс. в пятницу, 17 сентября.

Вакцинация в Украине

Ранее мы сообщали, что с начала прививочной кампании вакцинировано 6 282 898 человек, из них получили одну дозу 6 282 896 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 5 137 923 человека. Всего проведено 11 420 819 прививок.

Плюсы для вакцинированных

Если в Украине будет введен желтый уровень эпидемической опасности, а в учебных заведениях будет вакцинировано 80% персонала, то эти заведения продолжат свою работу;

ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь желтый или зеленый COVID-сертификат;

владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей;

если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат;

при наличии у человека, который пересекает границу Украины, желтого или зеленого сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

Напомним, что Латвия внесла Украину в список риска из-за COVID-19 – кто может попасть в страну.

Также напомним, что студент из Львовской области скончался через несколько часов после прививки от COVID-19.