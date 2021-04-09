А говорили, роспись стен никак не влияет – реакция соцсетей на освобождение Стерненко

Сторонники и противники одесского активиста удивляются, почему власть не отомстила ему за протесты на Банковой и отпустила под домашний арест

Активисту Сергею Стерненко, которого обвиняют в похищении человека, смягчили меру пресечения. Его отпустили под домашний арест. Такое решение Одесский апелляционный суд принял 9 апреля 2021.

Одновременно под домашний арест отпустили Руслана Демчука, проходящего по тому же делу. Обоих обязали сдать загранпаспорта.

Как известно, Стерненко признали виновным в разбойном нападении и похищение депутата райсовета Сергея Щербича. По решению Приморского районного суда Одессы его приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества. Однако своей вины Стерненко не признал – и подал апелляцию. Текущая мера пресечения избрана на то время, пока апелляционный суд будет рассматривать дело по существу.

Процесс над Стерненко совершенно по-разному оценивают сторонники Стерненко и его противники. Причем, обе стороны весьма категоричны в высказываниях. Об этом свидетельствует почти мгновенная реакция в соцсетях.

У Дианы Панченко нет слов

Представители партии ОПЗЖ обращают внимание на то, что решение суда выглядит чрезвычайно мягким. Особенно по сравнению с куда более суровыми санкциями для подозреваемых в преступлениях соратниках Медведчука. Так, один из лидеров ОПЗЖ Ренат Кузьмин вспоминает дело Дудкина. Дудкин – политический эксперт, который постоянно выступал на попавших под запрет каналах Медведчука, например, на Newsone.

По информации СБУ Дудкин создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов (группы в социальных сетях, youtube-каналы) и отдельные блоггеры, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах Дудкин распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российского "Первого канала" и агентства "News Front".

СБУ объявила Дудкину подозрение в госизмене. Суд выбрал ему меру пресечения в виде содержание под стражей сроком на два месяца.

Диана Панченко – ведущая телеканала Newsone – не нашлась, что сказать. "Продолжайте в том же духе", – пишет она.

Противники Стерненко удивляются, как же так – офис президента не оказывал давление на суды, даже несмотря на то, что сам пострадал от действий сторонников одесского активиста. Они в день рождения Стерненко – 23 февраля – устроили протест на Банковой, который перерос в столкновение с полицией. Активисты обрисовали стены Офиса президента, разбили в нем стекла и подожгли табличку с надписью "Президент Украины".

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Не нашлось слов и у обычного красноречивого спикера телеканалов Newsone и ZiK Дмитрия Спивака: "Следующий этап – решение по сути дела. Условный срок. Или вообще оправдательный приговор. И освобождение в зале суда. Картина маслом! Занавес!" – пишет он.

Подробный пост выкатил одесский представитель ОПЗЖ Николай Скорик. "Отпустить сегодня Стерненко на домашний арест – это подтверждение правильности написанных на стене слов. Есть ещё хорошее жаргонное слово, являющееся производным от слова "потерпевший": терпила. Некрасивое слово. Но, к сожалению, правда", – пишет Скорик.

"Власть сама создала проблему, сама решила проблему"

Тому же удивляются и патриотические силы. Офис президента никак не вмешивался. Никто не мстил Стерненко за то, что его сторонники разукрасили офис президента. "Власть сама создала проблему, сама решила проблему", – пишет активист, политик Борислав Береза.

Примечательно, что сторонники Стерненко неоднократно повторяют в соцсетях, что власть поддалась давлению благодаря акции у офиса президента.

В целом, у сторонников Стерненко особого энтузиазма не видно. Осторожно поздравляют друг друга, называя победу промежуточной.

Ранее "Сегодня" сообщал, что участникам протестов в поддержку Стерненко одному за другим вручают подозрения. Каждому за хулиганство угрожает до 7 лет лишения свободы. Советник президент, участник переговоров в Минске Алексей Арестович заявил, что Украине не нужны новые политзаключенные. Также замминистра МВД Антон Геращенко заявил, что за погром на Банковой накажут несколько десятков человек.