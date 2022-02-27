Адвокат Медведчука: "Клиент столицу не покинул"

Коллаж "Сегодня"

В комментарии "Сегодня" адвокат главы политисовета "Оппозиционной платформы – За життя" Виктор Медведчук Лариса Чередниченко сообщила, что ее клиент не покидал столицу Украины, о чем ранее сообщили СМИ и бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Комментарий

"Медведчук Киев не покидал. Он просто перемещен в безопасное место. Здесь сработали два фактора. Первый – постоянные угрозы его жизни и здоровью, второй фактор вы наблюдаете третий день подряд. Если мы с вами имеем возможность в любой момент беспрепятственно покинуть свою квартиру и спуститься в убежище, то Виктор Владимирович в любой момент такой возможности не имел, поскольку он под домашним арестом", – сообщила Лариса Чередниченко.

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