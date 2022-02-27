Адвокат Медведчука: "Клиент столицу не покинул"

Коллаж "Сегодня"
В комментарии "Сегодня" адвокат главы политисовета "Оппозиционной платформы – За життя" Виктор Медведчук Лариса Чередниченко сообщила, что ее клиент не покидал столицу Украины, о чем ранее сообщили СМИ и бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Комментарий
"Медведчук Киев не покидал. Он просто перемещен в безопасное место. Здесь сработали два фактора. Первый – постоянные угрозы его жизни и здоровью, второй фактор вы наблюдаете третий день подряд. Если мы с вами имеем возможность в любой момент беспрепятственно покинуть свою квартиру и спуститься в убежище, то Виктор Владимирович в любой момент такой возможности не имел, поскольку он под домашним арестом", – сообщила Лариса Чередниченко.
Громкое дело
- Еще 22 февраля адвокат Медведчука Лариса Чередниченко в комментарии изданию "Сегодня" заверяла, что ее клиент – законопослушный гражданин и находится на месте.
- Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.
- В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").
- Уведомление о новых подозрениях народному депутату подписала 8 октября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
- 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Адвокаты подозреваемого ранее говорили, что этот домашний арест продлили в середине ноября до 14 января.