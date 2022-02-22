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Медведчук еще в Украине? Адвокат прояснила ситуацию

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22 февраля, 15:14
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Накануне появилась информация, что кум Путина пытался вывезти имущество
Медведчук находится в Украине
Медведчук находится в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Адвокат главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука Лариса Чередниченко в комментарии изданию "Сегодня" прокомментировала информацию СМИ о том, что несколько автомобилей и микроавтобусов приехали вывозить имущество из дома нардепа.

"Виктор Владимирович не собирался и не собирается покидать Украину. Он добросовестно выполняет условия меры пресечения – круглосуточный домашний арест. Откуда взялся этот фейк… Лучше спросить у Вihus.info, который самым первым раструбил, мол, вот наши источники видели, что кто-то, куда-то, кого-то грузит. Извините, а кроме вас это кто-то еще видел… Какие доказательства вот этого погруза и всего… Они есть?", – рассказала Чередниченко.

Она также добавила, что сейчас ее клиент находится дома и готовится к завтрашнему судебному заседанию.

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Кроме того, Чередниченко объяснила необычное оживление у дома Виктора Медведчука, которое наблюдалось вечером 21 февраля.

"Туда действительно выезжали адвокаты, на месте были и дежурные полицейские бригады и спецподразделение. По информации (силовиков – Ред.) которую они озвучили, в автомобилях, припаркованных за пределами двора дома Виктора Медведчука, якобы есть оружие. По просьбе полицейских, владельцы авто открывали машины и показывали, что оружия у них нет", – объяснила адвокат.

Ситуация с Медведчуком

  • В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т.н. "Л/ДНР").
  • 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Адвокаты подозреваемого ранее говорили, что этот домашний арест продлили в середине ноября до 14 января.
  • А 2 ноября по делу о госизмене и покушении на разграбление государственных ресурсов в Крыму (это первое дело против Медведчука) истек срок домашнего ареста и суд назначил новую меру пресечения.

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