Медведчук ще в Україні? Адвокат прояснила ситуацію

Адвокат голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя", народного депутата Віктора Медведчука Лариса Чередниченко у коментарі виданню "Сегодня" прокоментувала інформацію ЗМІ про те, що кілька автомобілів та мікроавтобусів приїхали вивозити майно з дому нардепа .
"Віктор Володимирович не збирався і не збирається залишати Україну. Він сумлінно виконує умови запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт. Звідки взявся цей фейк... Краще запитати у Вihus.info , який першим розтрубив, мовляв, ось наші джерела бачили, що хтось, кудись, когось вантажить. Вибачте, а окрім вас це хтось ще бачив… Які докази ось цього вантажу та всього… Вони є?", – розповіла Чередниченко.
Вона також додала, що зараз її клієнт знаходиться вдома та готується до завтрашнього судового засідання.
Крім того, Чередниченко пояснила незвичайне пожвавлення біля будинку Віктора Медведчука, яке спостерігалося увечері 21 лютого.
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"Туди справді виїжджали адвокати, на місці були й чергові поліцейські бригади та спецпідрозділ. За інформацією (силовиків – Ред.), яку вони озвучили, в автомобілях, припаркованих за межами двору будинку Віктора Медведчука, нібито є зброя. На прохання поліцейських, власники авто відкривали машини і показували, що зброї вони не мають", – пояснила адвокат.
Ситуація із Медведчуком
- На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т.зв. "Л/ДНР").
- 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного до СІЗО із можливістю внесення застави у 1 мільярд гривень. Адвокати підозрюваного раніше казали, що цей домашній арешт продовжили у середині листопада до 14 січня.
- А 2 листопада у справі про держзраду та замах на розграбування державних ресурсів у Криму (це перша справа проти Медведчука) закінчився термін домашнього арешту і суд призначив новий запобіжний захід .