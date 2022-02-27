Адвокат Медведчука: "Клієнт столицю не покинув"

Колаж "Сьогодні"
У коментарі "Сьогодні" адвокат голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук Лариса Чередниченко повідомила, що її клієнт не залишав столицю України, про що раніше повідомили ЗМІ та колишній радник глави МВС України Антон Геращенко.
Коментар
"Медведчук Київ не залишав. Він просто переміщений у безпечне місце. Тут спрацювали два фактори. Перший – постійні загрози його життю та здоров'ю, другий фактор ви спостерігаєте третій день поспіль. Якщо ми з вами маємо можливість у будь-який момент безперешкодно покинути свою квартиру та спуститися в укриття, то Віктор Володимирович у будь-який момент такої змоги не мав, оскільки він під домашнім арештом", – повідомила Лариса Чередніченко.
Гучна справа
- Ще 22 лютого адвокат Медведчука Лариса Чередніченко у коментарі виданню "Сьогодні" запевняла, що її клієнт – законослухняний громадянин і перебуває вдома.
- Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного.
- На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т. зв. "Л/ДНР").
- Повідомлення про нові підозри народному депутату підписала 8 жовтня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
- 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного в СІЗО з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень. Адвокати підозрюваного раніше казали, що цей домашній арешт продовжили у середині листопада до 14 січня.