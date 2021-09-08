Бабье лето в ударе – в четверг ждем шикарную погоду: синоптик уточнила прогноз

На улице будет очень приятная погода / Фото: Pixabay

В Украине набирает оборотов теплое бабье лето. Завтра во всех областях страны сухо, солнечно и очень комфортная температура воздуха.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Антициклон Hermelinde продолжает удерживать над Украиной сухую теплую погоду. 9 сентября также во всех областях Украины дождей не ожидается (карта).

Однако без атмосферных явлений не останемся – будут возникать туманы с видимостью 300-500 метров преимущественно утром и вечером, водителям нужно быть осторожными.

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Днем температура воздуха ожидается в пределах 20-25, ночью хоть и прохладно, но без заморозков – 8-14 тепла.

В Киеве четверг также будет солнечным и теплым, в течение дня ожидается 22-24 градуса.

В Украину пришла осень

Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди.

Впереди нас ждет бабье лето – тепло еще будет, но, конечно, не по-летнему. Традиционно теплеет еще в сентябре, а также в октябре.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре будет уже не лето, но еще и не осень. Синоптики говорят, что в первый месяц осени бывало и 8 градусов мороза, и 38 градусов тепла.

Также самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань дал прогноз погоды на осень и рассказал, когда сильно похолодает.