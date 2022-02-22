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Байден заявил о первом пакете санкций против России

Павел Заяц
22 февраля, 21:32

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет санкций против Россиии из-за ее политики по Украине.

"Я хочу объявить о первом пакете санкций в ответ на действия России. Это тесно скоординированно с нашими союзниками. Мы будем проводить эскалацию, если Россия проводит эскалацию. Полностью заблокированы два российских банка. Санкции против суверенного долга России – это значит, что Россия не сможет заимствовать на рынках, торговать облигациями. С завтрашнего дня мы вводим санкции против элит России и их семей. Они участвуют в коррупционной политике и должны тоже страдать", – заявил президент США на брифинге 22 февраля.

Байден пообещал, что "Северный поток-2" не будет продвигаться.

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"Когда Россия размышляет о следующих шагах – мы также готовимся к следующим шагам. Цена для России будет еще больше", – подчеркнул он.

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