Белый дом заявил об ответе Путину на признание "ЛДНР" – первый указ Байдена

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Президент США Джо Байден вскоре подпишет указ о новых санкциях в связи с признанием Россией независимости так называемых "республик" "ЛДНР".

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент Байден скоро подпишет указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование американскими гражданами так называемых "ДНР" и "ЛНР". Этот указ также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в этих регионах Украины", – отметили в администрации президента США.

У Байдена заявили, что санкции против "ЛДНР" не входят в пакет мер, которые США подготовили на случай российского вторжения в Украину.

"Эти меры не связаны и станут дополнением к быстрым и жестким экономическим мерам, которые готовятся в координации с союзниками и партнерами на случай, если Россия вторгнется в Украину", – говорится в заявлении.

Также в администрации президента США заявили, что продолжают тесно консультироваться с союзниками и партнерами, включая Украину, "о следующих шагах и продолжающейся эскалации со стороны России вдоль границы с Украиной".

Путин признал "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".

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"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

У Путина обсудили судьбу ОРДЛО

Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором обсуждалось, должна ли Россия признавать независимость так называемых "ЛДНР".

"Уважаемые коллеги! Я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня", — заявил президент РФ.

Участники заседания высказались в поддержку признания псевдогосударственных образований ОРДЛО.

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Глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что он поддерживает присоединение так называемых "ЛДНР" к России. В ответ Путин одернул его, отметив, что рассматривается не этот вопрос, а признание независимости.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступила за признание независимости самопровозглашенных "ЛДНР".