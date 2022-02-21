Белый дом заявил об ответе Путину на признание "ЛДНР" – первый указ Байдена

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Президент США Джо Байден вскоре подпишет указ о новых санкциях в связи с признанием Россией независимости так называемых "республик" "ЛДНР".
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент Байден скоро подпишет указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование американскими гражданами так называемых "ДНР" и "ЛНР". Этот указ также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в этих регионах Украины", – отметили в администрации президента США.
У Байдена заявили, что санкции против "ЛДНР" не входят в пакет мер, которые США подготовили на случай российского вторжения в Украину.
"Эти меры не связаны и станут дополнением к быстрым и жестким экономическим мерам, которые готовятся в координации с союзниками и партнерами на случай, если Россия вторгнется в Украину", – говорится в заявлении.
Также в администрации президента США заявили, что продолжают тесно консультироваться с союзниками и партнерами, включая Украину, "о следующих шагах и продолжающейся эскалации со стороны России вдоль границы с Украиной".
Путин признал "ЛДНР"
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".
"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.
Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
У Путина обсудили судьбу ОРДЛО
Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором обсуждалось, должна ли Россия признавать независимость так называемых "ЛДНР".
"Уважаемые коллеги! Я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня", — заявил президент РФ.
Участники заседания высказались в поддержку признания псевдогосударственных образований ОРДЛО.
Глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что он поддерживает присоединение так называемых "ЛДНР" к России. В ответ Путин одернул его, отметив, что рассматривается не этот вопрос, а признание независимости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступила за признание независимости самопровозглашенных "ЛДНР".
"Было достаточно терпения, достаточно аргументов заставить Украину выполнить Минские соглашения, пойти мирным демократическим путем. Очевидно, это не входит в их планы, они этого не хотят и делать не будут", – сказала Матвиенко.