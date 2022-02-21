Білий дім заявив про відповідь Путіну на визнання "ЛДНР" – перший указ Байдена

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Президент США Джо Байден незабаром підпише указ про нові санкції у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "республік" "ЛДНР".

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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"Ми очікували такого кроку з боку Росії і готові негайно відреагувати. Президент Байден незабаром підпише указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування американськими громадянами так званих "ДНР" та "ЛНР". Цей указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у цих регіонах України", – зазначили в адміністрації президента США.

У Байдена заявили, що санкції проти "ЛДНР" не входять до пакету заходів, які США підготували на випадок російського вторгнення в Україну.

"Ці заходи не пов'язані і стануть доповненням до швидких та жорстких економічних заходів, які готуються у координації з союзниками та партнерами на випадок, якщо Росія вторгнеться в Україну", – йдеться у заяві.

Також в адміністрації президента США заявили, що продовжують тісно консультуватися з союзниками і партнерами, включаючи Україну, "про наступні кроки і ескалацію з боку Росії, що триває, вздовж кордону з Україною".

Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

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"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".

У Путіна обговорили долю ОРДЛО

Президент РФ Володимир Путін провів засідання Ради безпекий, на якому обговорювалося, чи має Росія визнавати незалежність так званих "ЛДНР".

"Шановні колеги! Я вашу думку почув. Рішення буде ухвалено сьогодні", – заявив президент РФ.

Учасники засідання висловилися за визнання псевдодержавних структур ОРДЛО.

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Глава Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін заявив, що він підтримує приєднання так званих "ЛДНР" до Росії. У відповідь Путін виправив його, зазначивши, що розглядається не це питання, а визнання незалежності.

Спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко також виступила за визнання незалежності самопроголошених "ЛДНР".