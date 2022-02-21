Бессонница и тревога: какие еще могут быть осложнения после COVID-19

Бессонница может стать проявлением неврологического осложнения после COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня
Коронавирус может иметь разные проявления и последствия для здоровья. Среди них – неврологические и психические осложнения.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
У тех, кто переболел COVID-19, может быть:
- усталость или боль в мышцах;
- головная боль;
- головная боль вместе с головокружением;
- проблемы со сном;
- тревога и депрессия;
- трудности во время ходьбы;
- изменение обоняния или вкуса;
- спутанность сознания;
- нервное возбуждение.
Люди с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и употребляющие психоактивные вещества более уязвимы к COVID-19 и могут иметь больший риск тяжелого течения и смерти в результате COVID-19.
Неврологические и психические последствия после COVID-19 могут возникать даже при бессимптомном течении коронавируса.
Как COVID-19 может повлиять на психику
В Украине до сих пор высокая заболеваемость коронавирусом. Кроме того, ученые обнаружили новые последствия для психики после болезни.
Ученые взяли данные 153 848 взрослых, получивших положительный ПЦР-тест. Потом они сравнили их с контрольной группой, не болевшей COVID-19.
Кроме этого, ученые сравнили COVID-пациентов с больными гриппом для того, чтобы узнать, является ли риск развития психических заболеваний свойственным только коронавирусу.
Люди, которые переболели коронавирусом, на 35% чаще страдали тревожными расстройствами и почти на 40% чаще подвергались депрессии, чем другие респонденты. У таких пациентов на 41% чаще наблюдались проблемы со сном и на 80% чаще нейрокогнитивный спад, проявляющийся в забывчивости, спутанности сознания, отсутствии сосредоточенности и других нарушениях.
Одна из гипотез свидетельствует, что вирус может проникать в головной мозг и разрушать клеточные и нейронные связи, тем самым вызывая психические расстройства.