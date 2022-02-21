Бессонница и тревога: какие еще могут быть осложнения после COVID-19

Бессонница может стать проявлением неврологического осложнения после COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Коронавирус может иметь разные проявления и последствия для здоровья. Среди них – неврологические и психические осложнения.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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У тех, кто переболел COVID-19, может быть:

усталость или боль в мышцах;

головная боль;

головная боль вместе с головокружением;

проблемы со сном;

тревога и депрессия;

трудности во время ходьбы;

изменение обоняния или вкуса;

спутанность сознания;

нервное возбуждение.

Люди с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и употребляющие психоактивные вещества более уязвимы к COVID-19 и могут иметь больший риск тяжелого течения и смерти в результате COVID-19.

Неврологические и психические последствия после COVID-19 могут возникать даже при бессимптомном течении коронавируса.

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Как COVID-19 может повлиять на психику

В Украине до сих пор высокая заболеваемость коронавирусом. Кроме того, ученые обнаружили новые последствия для психики после болезни.

Ученые взяли данные 153 848 взрослых, получивших положительный ПЦР-тест. Потом они сравнили их с контрольной группой, не болевшей COVID-19.

Кроме этого, ученые сравнили COVID-пациентов с больными гриппом для того, чтобы узнать, является ли риск развития психических заболеваний свойственным только коронавирусу.

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Люди, которые переболели коронавирусом, на 35% чаще страдали тревожными расстройствами и почти на 40% чаще подвергались депрессии, чем другие респонденты. У таких пациентов на 41% чаще наблюдались проблемы со сном и на 80% чаще нейрокогнитивный спад, проявляющийся в забывчивости, спутанности сознания, отсутствии сосредоточенности и других нарушениях.

Одна из гипотез свидетельствует, что вирус может проникать в головной мозг и разрушать клеточные и нейронные связи, тем самым вызывая психические расстройства.

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