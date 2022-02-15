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Из-за COVID-19 могут выпадать волосы – медики

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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15 февраля, 13:29
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Выпадение волос является обратным явлением болезни и, как правило, возвращается в норму самостоятельно
Переболевшие COVID-19 заметили у себя чрезмерное выпадение волос
Переболевшие COVID-19 заметили у себя чрезмерное выпадение волос / Фото: Коллаж: Сегодня

У людей, переболевших коронавирусом, могут выпадать волосы. Врачи отметили, что есть факторы, влияющие на это.

Об этом пишет Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

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Постковидное выпадение волос

Сам вирус непосредственно не поражает волосяные фолликулы, но есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс.

Но врачи отмечают, что постковидное выпадение волос является обратным явлением болезни и, как правило, возвращается в норму самостоятельно.

Причины потери волос

Есть несколько факторов, которые могут спровоцировать выпадение волос:

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  • лихорадка — высвобождает провоспалительные цитокины (пептиды и белки), которые повреждают клетки волосяного матрикса;
  • стресс – провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос;
  • препараты, обычно применяемые во время терапии, также могут изменять фазу роста волос;
  • нарушение микроциркуляции волосистой части головы вследствие микротромбозов.

Статистика коронавируса

За сутки 14 февраля в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди них – 2393 ребенка и 884 медика.

За прошедшие сутки госпитализировали 1889 человек, зафиксировали 305 летальных исходов, а выздоровели – 23 235 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 4 572 417 человек, а летальных исходов – 103 255.

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Всего провели 19 113 493 ПЦР-тестирования.

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