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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине за сутки обнаружили почти 30 тыс. COVID-больных

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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15 февраля, 08:17
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За все время пандемии в Украине заболело – 4 572 417 человек, а летальных исходов – 103 255
В стране все еще продолжается вспышка коронавируса
В стране все еще продолжается вспышка коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 14 февраля в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди них – 2393 ребенка и 884 медика.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки госпитализировали 1889 человек, зафиксировали 305 летальных исходов, а выздоровели – 23 235 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 4 572 417 человек, а летальных исходов – 103 255.

Всего провели 19 113 493 ПЦР-тестирования.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 4584;
  • Винницкая область – 724;
  • Волынская область – 1179;
  • Днепропетровская область – 2446;
  • Донецкая область –1458;
  • Житомирская область – 626;
  • Закарпатская область – 472;
  • Запорожская область –1340;
  • Ивано-Франковская область – 317;
  • Киевская область – 1228;
  • Кировоградская область – 432;
  • Луганская область – 772;
  • Львовская область – 999;
  • Николаевская область – 954;
  • Одесская область – 3315;
  • Полтавская область – 1375;
  • Ровенская область – 794;
  • Сумская область – 794;
  • Тернопольская область – 344;
  • Харьковская область – 1354;
  • Херсонская область – 475;
  • Хмельницкая область – 679;
  • Черкасская область – 1192;
  • Черновицкая область – 648;
  • Черниговская область – 1223.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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