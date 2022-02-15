В Украине за сутки обнаружили почти 30 тыс. COVID-больных

За все время пандемии в Украине заболело – 4 572 417 человек, а летальных исходов – 103 255

В стране все еще продолжается вспышка коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 14 февраля в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди них – 2393 ребенка и 884 медика.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки госпитализировали 1889 человек, зафиксировали 305 летальных исходов, а выздоровели – 23 235 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 4 572 417 человек, а летальных исходов – 103 255.

Всего провели 19 113 493 ПЦР-тестирования.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 4584;

Винницкая область – 724;

Волынская область – 1179;

Днепропетровская область – 2446;

Донецкая область –1458;

Житомирская область – 626;

Закарпатская область – 472;

Запорожская область –1340;

Ивано-Франковская область – 317;

Киевская область – 1228;

Кировоградская область – 432;

Луганская область – 772;

Львовская область – 999;

Николаевская область – 954;

Одесская область – 3315;

Полтавская область – 1375;

Ровенская область – 794;

Сумская область – 794;

Тернопольская область – 344;

Харьковская область – 1354;

Херсонская область – 475;

Хмельницкая область – 679;

Черкасская область – 1192;

Черновицкая область – 648;

Черниговская область – 1223.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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