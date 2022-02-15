В Украине за сутки обнаружили почти 30 тыс. COVID-больных

За сутки 14 февраля в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди них – 2393 ребенка и 884 медика.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
За прошедшие сутки госпитализировали 1889 человек, зафиксировали 305 летальных исходов, а выздоровели – 23 235 человек.
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За все время пандемии в Украине заболело – 4 572 417 человек, а летальных исходов – 103 255.
Всего провели 19 113 493 ПЦР-тестирования.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 4584;
- Винницкая область – 724;
- Волынская область – 1179;
- Днепропетровская область – 2446;
- Донецкая область –1458;
- Житомирская область – 626;
- Закарпатская область – 472;
- Запорожская область –1340;
- Ивано-Франковская область – 317;
- Киевская область – 1228;
- Кировоградская область – 432;
- Луганская область – 772;
- Львовская область – 999;
- Николаевская область – 954;
- Одесская область – 3315;
- Полтавская область – 1375;
- Ровенская область – 794;
- Сумская область – 794;
- Тернопольская область – 344;
- Харьковская область – 1354;
- Херсонская область – 475;
- Хмельницкая область – 679;
- Черкасская область – 1192;
- Черновицкая область – 648;
- Черниговская область – 1223.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.