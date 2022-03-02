Безоружные жители не пустили военных РФ в Энергодар

Мэр Энергодара рассказал о сопротивлении жителей агрессорам / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители Энергодара не пустили российских военных в город — об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов. В Энергодаре находится Запорожская АЭС – самая крупная электростанция в Европе. Ее сотрудники вышли на дорогу, чтобы не пропустить армию РФ в город.

Более двух часов живая линия безоружных жителей Энергодара протяженностью в километр не давала колонне агрессора зайти в город

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Военные провели переговоры с мэром и местными жителями.

"Мы довели до них (российских военных — ред.) позицию, что ЗАЭС и город под надежной охраной. Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли докладывать своему руководству", – рассказал Дмитрий Орлов.

Следующая встреча запланирована на 15:00.

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"Но все может измениться в любой момент! Будьте готовы!" — предупредил мэр.

В настоящее время большое количество вражеской вооруженной техники находится неподалеку от города.

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