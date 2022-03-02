Беззбройні жителі не пустили військових РФ до Енергодару

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Жителі Енергодару не пустили російських військових у місто – про це повідомив мер міста Дмитро Орлов. В Енергодарі знаходиться Запорізька АЕС – найбільша електростанція у Європі. Її співробітники вийшли на дорогу, щоб не пропустити армію РФ у місто.
Понад дві години жива лінія беззбройних жителів Енергодара завдовжки кілометр не давала колоні агресора зайти в місто
Військові провели переговори з мером та місцевими жителями.
"Ми довели до них (російських військових — ред.) позицію, що ЗАЕС та місто під надійною охороною. Мешканці їх не впустять у місто ні на крок. Вони почули та пішли доповідати своєму керівництву", – розповів Дмитро Орлов.
Наступна зустріч запланована на 15.00.
"Але все може змінитися будь-якої миті! Будьте готові!" – попередив мер.
У цей час велика кількість ворожої озброєної техніки знаходиться неподалік міста.
Що відбувається в Україні 2 березня
- Окупанти, що вторглися в Україну в ніч проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету з російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". За пів години вона впала в районі аеропорту.
- У Харкові продовжуються потужні обстріли окупантами РФ. Після влучення в танкове училище там вже тривалий час не можуть загасити пожежу.
- Протягом ночі практично по всій Сумській області велися вуличні бої. У Тростянці ворожі війська зайняли штаб і почали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здаються ЗСУ, інші намагаються втекти.
- Близько 8:00 у Сумах пролунав потужний вибух у районі військової частини та артилерійського училища.
- Голова Миколаївської ОДА повідомив про висадку ворожого десанту.
- Генштаб опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 2 березня.