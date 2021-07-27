Блогер из Кривого Рога заявил бойцам ВСУ, что "Россия зе бест" и попал в скандал (видео)

"Героя" инцидента зовут Влад Гантеля. Он ютубер, обозреватель игр и стример. На его канале более 166 тысяч подписчиков

Блогеру пришлось извиняться. Фото: коллаж "Сегодня"

Блогер Влад Гантеля из Кривого Рога в живом чате, в котором сидели бойцы Вооруженных сил, заявил, что Россия – лучшая держава.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

Парни из ВСУ, завернутые в флаг и в камуфляже, общались с блогером онлайн через "Чат Рулетка". Увидев военных, блогер, очевидно, решил спровоцировать их.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+

"Россия – зе бест"

Блогер заявил парням из ВСУ, что "Россия зе бест." Когда они начали бурно и с руганью реагировать на его слова, блогер стал их перекривлять.

Дальше стример стал говорить, что его никто не найдет и угрожать ему не надо. Он сказал, что они сами пришли к нему в эфир, так что пусть сами "у**бывают".

Читайте также:

Реклама

За унижение ВСУ могут посадить: в Раду подали новый законопроект

Пришлось извиняться

Уже на следующий день Влад Гантеля решил извиниться за свои слова. Он назвал их "глупой шуткой, которой нигде не должно быть". Он пообещал, что больше такого не допустит, а поступок охарактеризовал "дебильным".

"В первую очередь я хотел бы извиниться перед всеми украинцами, которых эта шутка задела. Я реально хочу провести несколько спортивных, кукинг-стримов, средства с которых я готов отправить ребятам в АТО", – сказал блогер.

Он заявил, что любит Украину и гордится тем, что родился здесь.

Ранее мы сообщали, что ветеранов АТО возмутила блогер, которая назвала военных "тварями".

Также напомним, дочь судьи Печерского суда Кристины Константиновой Анастасия попала в скандал из-за Басты, назвав украинцев дикарями.