Блогер з Кривого Рогу заявив бійцям ЗСУ, що "Росія зе бест", і потрапив у скандал (відео)

"Героя" інциденту звуть Влад Гантеля. Він ютубер, оглядач ігр та стример. На його каналі понад 166 тисяч підписників

Блогеру довелося вибачатися. Фото: колаж "Сьогодні"

Блогер Влад Гантеля з Кривого Рогу у живому чаті, в якому сиділи бійці Збройних сил, заявив, що Росія – найкраща держава.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Харків 1654".

Хлопці з ЗСУ, загорнуті в прапор і в камуфляжі, спілкувалися з блогером онлайн через "Чат Рулетка". Побачивши військових, блогер, очевидно, вирішив спровокувати їх.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика, 18+

"Росія – зе бест"

Блогер заявив хлопцям з ЗСУ, що "Росія зе бест." Коли вони почали бурхливо і з лайкою реагувати на його слова, блогер став їх перекривляли.

Далі стример став говорити, що його ніхто не знайде і погрожувати йому не треба. Він сказав, що вони самі прийшли до нього в ефір, так що нехай самі "у**бують".

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Довелося вибачатися

Вже наступного дня Влад Гантеля вирішив вибачитися за свої слова. Він назвав їх "дурним жартом, якого ніде не повинно бути". Він пообіцяв, що більше такого не допустить, а вчинок охарактеризував "дебільним".

"Насамперед я хотів би вибачитися перед всіма українцями, яких цей жарт зачепив. Я реально хочу провести декілька спортивних, кукінг-стрімів, кошти з яких я готовий відправити хлопцям в АТО", – сказав блогер.

Він заявив, що любить Україну і пишається тим, що народився тут.

Раніше ми повідомляли, що ветеранів АТО обурила блогер, яка назвала військових "тварюками".

Також нагадаємо, дочка судді Печерського суду потрапила у скандал через Басту, назвавши українців дикунами.