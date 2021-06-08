Ветеранів АТО обурила блогерка, яка назвала військових "тварюками". Чи можливо покарати дівчину

Скандал із блогеркою набирає обертів. А та каже, що її прокльони стосувались лише однієї недисциплінованої клієнтки-військової

Ветерани АТО обурені висловлюваннями б'юті-мастрині Яни Ковальової з Чугуєва, яка виклала образливе відео на адресу військових у соцмережі, йдеться у сюжеті новин "Сьогодні".

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Голова спілки ветеранів АТО Павло Федоров вважає, за лайливі публічні висловлювання у бік української армії має бути відповідальність.

"Вони дозволяють собі такі висловлювання саме тому, що вони на своїй шкурі, що називається, не відчули, що таке обстріли. Сім років українська армія відстоює саме оце мирне життя, мирне життя для отаких от… пані", – каже Федоров.

Профіль Яни Ковальової з'явився й у базі "Миротворець". "Сьогодні" вирушили на її пошуки, аби розібратись, чому дозволила собі образливий спіч. Слухавки дівчина не знімає. Бабуся Яни про скандал не чула. Де онука — не зізнається.

Водночас на сторінці б'юті-блогерки з'явились нові сторіз. Каже, їй не дають спокою в інтернеті й погрожують по телефону. Запевняє, не хотіла ображати Збройні сили. А сварила тільки одну клієнтку — військову. Та, мовляв, записалася і не прийшла на сеанс.

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Демонстрація неповаги до збройних сил нині не тягне за собою кримінальної відповідальності, розповідає юристка. Єдиний наслідок, який можуть мати такі висловлювання – публічний осуд.

"Як такої відповідальності кримінальної немає. Може бути цивільно-правова відповідальність. А саме звернення за позовом до суду щодо порушення честі гідності та ділової репутації. Це можна прокоментувати тільки з етичної, з моральної точки зору", – зазначає адвокатка Олена Кононець.

Військові сподіваються, Яна й подібні блогери винесуть належний урок із цієї історії. А законодавці попіклуються, щоб покарання за побутовий колабораціонізм було більш відчутним.

Нагадаємо, б'юті-майстер з Чугуєва Яна Ковальова записала шокуюче за своєю цинічністю відео, в якому жорстко вилаяла українських військових, обізвала "тварюками", а потім розмістила нове відео з вибаченнями.