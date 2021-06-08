"Ненавиджу цих тварюк, обригані виродки": українка принизила українських військових (відео)

Дівчина вважає, що бійців ЗСУ відправляють на війну полежати в затінку і що вони там сидять і нічого не роблять

Б'юті-майстер з Чугуєва Яна Ковальова записала шокуюче за своєю цинічністю відео, в якому жорстко вилаяла українських військових, обізвала "тварюками", а потім розмістила нове відео з вибаченнями. Про це пише телеграм-канал "Харків NOW".

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"Це позорище. А що сказати хорошого? Те, що вони смердючі, брудні, обригані ходять бухі по місту, обдолбані? Де цей військовослужбовець, якого можна поважати за щось? Він поїхав кудись, його відправили, він там пролежав у затінку, ногою протелепав і він вважається героєм. Так який ти на*єр герой? Проти кого вони воюють? Блін, не треба мене чіпати стосовно цієї теми, тому що я "розмотаю" будь-якого і кожного. Ненавиджу цих тварюк, просто ненавиджу. По-іншому я сказати не можу. І ми їм платимо податки нахлібникам, які сидять і ні*єра не роблять", – сказала Ковальова і поскаржилася, що на підтримку армії з неї вираховують податки.

Пізніше стало відомо, що цю заяву вона зробила на тлі конфлікту з її клієнткою-військовослужбовцем, яка нібито не заплатила вчасно. А тепер чоловік клієнтки виклав ролик і її контакти в мережу. Також з'явився скріншот листування дівчат.

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"Мені дзвонять якісь чоловіки і нібито висувають (претензії) за те, що я образила всю українську армію. Вибачте, а де це було сказано? Я конкретно говорила за конкретних людей, за конкретну ситуацію, в якій зі мною так вчинили. Не потрібно зараз все перекручувати і виставляти мене в поганому світлі. Я цього не говорила", – сказала б'юті-майстер.

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Незважаючи на однозначну позицію стосовно військових, Ковальова таки принесла вибачення.

"Я вибачаюся перед армією України. Я не хотіла образити українську армію. Я говорила конкретно за ту жінку, яка зі мною погано вчинила, але не за українську армію", – йдеться в її новому відеозверненні.

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