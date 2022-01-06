Более 40 украинцев застряли в Казахстане: что их ждет

Украинцы не могут улететь из Казахстана. Фото: коллаж "Сегодня"
Министерство иностранных дел принимает меры по защите интересов украинцев в Казахстане. В настоящее время в посольство обратились 43 гражданина. Все они – пассажиры отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Сулатана.
Об этом "Сегодня" сообщил спикер МИДа Олег Николенко.
В посольство в Казахстане обратились украинцы
Как рассказал Николенко, сейчас в посольство обратились 43 гражданина – они являются пассажирами отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Сулатана. На данный момент угроз безопасности украинцев нет. Они обеспечены временным жильем и едой, а дипломаты поддерживают с ними регулярную связь.
По информации казахстанской стороны, возобновление работы международного аэропорта города Алматы запланировано на завтра, 7 января. Посольство взаимодействует с перевозчиком, чтобы указанные граждане смогли покинуть территорию Казахстана в ближайшее время.
Важно добавить, что информация о попадании наших граждан в чрезвычайные ситуации на фоне событий в Казахстане отсутствует.
В МИД призвали украинцев избегать мест массового скопления людей, прежде всего в больших городах, без необходимости не покидать места жительства, проявлять повышенную бдительность и осторожность. В случае необходимости немедленно обращаться в посольство.
Протесты в Казахстане
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы – крупнейшем городе и первой столице страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
- Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом. ОДКБ начала рассматривать запрос Казахстана.
- Кроме того, при освобождении от протестующих аэропорта Алматы погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана.