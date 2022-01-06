Понад 40 українців застрягли у Казахстані: що на них чекає

Українці не можуть вилетіти з Казахстану. Фото: колаж "Сьогодні"
Міністерство закордонних справ вживає заходів щодо захисту інтересів українців у Казахстані. Наразі до посольства звернулися 43 громадянини. Усі вони – пасажири скасованих авіарейсів із Алмати та Нур-Сулатана.
Про це "Сьогодні" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
До посольства у Казахстані звернулися українці
Як розповів Ніколенко, зараз до посольства звернулися 43 громадянини – вони є пасажирами скасованих авіарейсів із Алмати та Нур-Сулатана. Наразі загроз безпеці українців немає. Вони забезпеченні тимчасовим житлом та їжею, дипломати підтримують із ними регулярний зв‘язок.
За інформацією казахстанської сторони, відновлення роботи міжнародного аеропорту міста Алмати заплановане на завтра, 7 січня. Посольство взаємодіє із перевізником, аби зазначені громадяни змогли залишити територію Казахстану за найближчої нагоди.
Важливо додати, що інформація про потрапляння наших громадян в надзвичайні ситуації на тлі подій в Казахстані наразі відсутня.
У МЗС закликали українців уникати місць масового скупчення людей, насамперед у великих містах, без нагальної потреби не залишати місця проживання, виявляти підвищену пильність і обережність.
Протести у Казахстані
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НС у трьох регіонах, проте протести тривали.
- В Алмати – найбільшому місті та першій столиці країни – увечері 4 січня та в ніч на 5-те сталися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном. ОДКБ почала розглядати запит Казахстану.
- Крім того, під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.