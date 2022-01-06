У Казахстані зараз перебувають тисячі українців: чи загрожує їм небезпека

Кому потрібна допомога – можуть звертатися на гарячу лінію

У Казахстані мешкає багато українців. Фото: колаж "Сьогодні"

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що станом на 6 січня інформації щодо загроз нашим громадянам у Казахстані немає.

Про це "Сьогодні" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Що зараз з українцями в Казахстані?

Як розповів нам Ніколенко, інформації щодо загроз нашим громадянам немає. Кому потрібна допомога – можуть звертатися на гарячу лінію. Також, незалежно від ситуації, слід зареєструватися в системі ДРУГ.

Згідно з відкритими джерелами, у Казахстані можуть перебувати до 260 тис. українців, але офіційно в МЗС нам відповіли, що уточнюють дані щодо кількості українців, які перебувають на консульському обліку.

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Як врятуватися українцям та куди звертатися

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Казахстані. Наразі підрозділи дипломатичної служби сконцентровані на захисті інтересів українських громадян. Про це "Сьогодні" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитися на захисті інтересів українських громадян в Казахстані. Зараз ключовий пріоритет – їхня безпека.