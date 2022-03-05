Более 50 тонн продуктов направляются из Львова и Ровно для помощи киевлянам

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Жителям Киева доставят продовольствие поездами из Львова и Ровно – более 50 тонн.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что получит Киев

"В вагонах – то, чего больше всего не хватает в столичных магазинах: 20 тонн сахара, 15 тонн тушеного мяса в консервах, 20 тонн макаронных изделий и мука", – отмечается в сообщении.

Сообщается, что помощь киевлянам организовал Фонд Рината Ахметова. Получить ее можно будет в Гуманитарном штабе Киева. Также помощь будет направлена в другие города на востоке страны, где ситуация является сложной.

"Ситуация в столице остается сложной. Российские войска не оставляют попыток прорваться в город, который держит героическую оборону, и обстреливают жилые кварталы. В городе дефицит продовольствия и лекарства, жители вынуждены сидеть в подвалах", – говорится в заявлении.

Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM за семь дней войны направил Украине и украинцам помощь на сумму 300 миллионов гривен. Отмечается, что в этой помощи – продукты, медикаменты, предметы первой необходимости, а также помощь городам, наиболее пострадавшим от вторжения России в Украину.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина планирует досрочно выплатить пенсии в марте 2022 года. Марченко отметил, что финансовая система в Украине функционирует как в довоенное время.

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