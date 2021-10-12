Больницы переполнены! В каких областях наихудшая ситуация с коронавирусом

Коронавирус набирает обороты. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине продолжает расти количество больных коронавирусом . По заполненностью ковидных отделений лидирует Донецкая область.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
По состоянию на 12 октября, в Украине занято 57,4% мест в ковидных отделениях. Там лежат более 54 тысяч человек.
Хуже всего ситуация в следующих областях:
- Донецк – заняты 2233 с 2999 ковидных коек (74,5%),
- Запорожская – заняты 1793 с 2582 коек (69,4%),
- Харьковская – заняты 3159 с 4584 коек (68,9%).
На Кировоградщине зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 22,6% (в больнице 181 человек).
Кислородная поддержка
Сейчас в Донецкой области 72,5% пациентов среди госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной поддержке.
Также в первую тройку этого антирейтинга вошли Одесская область, где 68,6% больных нуждаются в кислородной поддержки, и Запорожская (67,2%).
В больницах не хватает мест
В Днепре переполнена реанимация ковид-отделения областной больницы им. Мечникова. Больных вынуждены размещать в коридорах.
В Запорожской областной инфекционной больницы больными COVID-19 заняты практически все кровати. На сегодня загруженность больницы составляет 98-99%. Она рассчитана на 170 коек.
По словам руководителя инфекционной больницы, глобальная проблема – это нехватка медицинского персонала.
Ранее мы писали:
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