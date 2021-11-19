Больницы загруженные, а смертей все больше: все о COVID-19 в Украине

В Украине усугубляется ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на 18 ноября в Украине зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Некоторые регионы пока не планируют выходить из красной зоны, в том числе и столица. Кроме того, больницы в областях загруженные.
Подробнее о ситуации с COVID-19 в стране – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса в Украине
В Украине за прошедшие сутки, 18 ноября, зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 1555, медработников – 331.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3637 человек;
- летальных исходов – 725;
- выздоровело – 22 304 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 304 058 человек;
- выздоровело – 2 726 521 человек;
- летальных исходов – 80 231;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 461 886.
Количество заболеваний в регионах за сутки
- г. Киев – 1782 случая;
- Винницкая область – 973 случая;
- Волынская область – 589 случаев;
- Днепропетровская область – 1943 случая;
- Донецкая область – 1057 случаев;
- Житомирская область – 509 случаев;
- Закарпатская область – 514 случаев;
- Запорожская область – 1187 случаев;
- Ивано-Франковская область – 838 случаев;
- Киевская область – 945 случаев;
- Кировоградская область – 241 случай;
- Луганская область – 278 случаев;
- Львовская область – 1017 случаев;
- Николаевская область – 909 случаев;
- Одесская область – 916 случаев;
- Полтавская область – 1050 случаев;
- Ровенская область – 782 случая;
- Сумская область – 662 случая;
- Тернопольская область – 396 случаев;
- Харьковская область – 726 случаев;
- Херсонская область – 308 случаев;
- Хмельницкая область – 818 случаев;
- Черкасская область – 681 случай;
- Черновицкая область – 237 случаев;
- Черниговская область – 692 случая.
Что происходит в больницах?
- В Ивано-Франковской области занято 70,4% ковидных кроватей (2076 человек);
- На втором месте Донецкая область – 69,3% (2815 человек);
- Третье место занимает Киев – 66,7% (4058 человек);
- В Черновицкой области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 38,8% (862 человека).
Где больше всего нуждаются в кислородной поддержке?
- В Донецкой области 70,6% пациентов среди госпитализированных из COVID-19 находятся на кислородной поддержке.
- Также в первую тройку этого антирейтинга вошел г. Киев, где 69,1% больных нуждаются в кислородной поддержке;
- Третье место занимает Ивано-Франковская область (68,2%).
Что происходит в регионах?
Одесская область уже на следующей неделе может выйти из красной карантинной зоны и стать "желтой". В регионе заметили спад госпитализаций и уменьшение количества заражений коронавирусом. Об этом сообщил заместитель губернатора Борис Волошенков.
"Однако утвердить это должны будут на национальной комиссии по ТЭБ и ЧС", – отметил Волошенков.
Сейчас в опорных больницах области занятость коек составляет 59%. За вчерашний день лабораторно зафиксировано 1055 случаев заражений, что почти на 500 меньше, чем за 18 ноября (1504). Кислорода на сегодняшний день в запасе есть 50 тонн – такая же цифра была 17 ноября.
Черкасская область не планирует в ближайшее время выходить из красной зоны карантина, как это планировалось ранее. Ситуация с коронавирусом в регионе усугубилась. Об этом сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.
Как рассказал Скичко, по состоянию на 18 ноября в регионе превышены два карантинных показателя. На данный момент ситуация остается стабильно напряженной, а заболеваемость коронавирусом среди населения растет.
По словам главы области, даже при выходе области из красной зоны будет рассматриваться возможность оставить ограничения, которые могут действовать в декабре.
В Ровенской области от COVID-19 умерла беременная
В городе Дубно Ровенской области от коронавируса скончалась беременная 20-летняя девушка. Ее ребенка также не удалось спасти.
Согласно источнику, 20-летняя девушка находилась на 7-м месяце беременности. Ее привезли в роддом Дубно из Ровенского района, так как это учреждение оказывает стационарную медицинскую помощь беременным с COVID-19.
Позже стало известно о смерти беременной. К сожалению, ребенка тоже не удалось спасти.
Это уже не первый случай
Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет. Если эти данные подтвердятся официально, то для Дубно это будет вторая смерть беременной женщины от COVID-19 в ноябре.