Больных меньше, но оранжевая зона увеличилась: что происходит с COVID-19 в Украине

За все время пандемии в Украине:

г. Киев – 461;

Винницкая область – 206;

Волынская область – 314;

Днепропетровская область – 376;

Донецкая область – 214;

Житомирская область – 248;

Закарпатская область – 146;

Запорожская область – 210;

Ивано-Франковская область – 231;

Киевская область – 259;

Кировоградская область – 155;

Луганская область – 15;

Львовская область – 275;

Николаевская область – 239;

Одесская область – 311;

Полтавская область – 296;

Ровенская область – 101;

Сумская область – 158;

Тернопольская область – 179;

Харьковская область – 174;

Херсонская область – 49;

Хмельницкая область – 240;

Черкасская область – 178;

Черновицкая область – 103;

Черниговская область – 137.

В Украине пока не спешат ослаблять карантин, чтобы не допустить новой волны COVID-19. Об этом сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Он заявил, что сейчас страна ориентируется на европейскую практику, ведь там раньше "проходят все пиковые уровни заболеваемости".

"При отмене или упрощении карантинных требований там (в странах Европы. — Ред.) столкнулись с очередной волной коронавируса. Наша задача сейчас – это сдерживание ситуации. Усиление каратина, которое касается преимущественно невакцинированных людей, является необходимым мероприятием для того, чтобы не допустить очередной COVID-вспышки", — сказал Кузин.

Украине грозит новая вспышка COVID-19

В Украине может быть новая вспышка коронавируса уже в январе 2022 года. Все из-за того, что в Европе активный рост заболеваемости. Также на это оказывают влияние сезонные болезни и появление нового COVID-штамма "Омикрон". Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Три причины новой вспышки COVID-19

"Мы сейчас говорим о среднем сценарии Киевской школы экономики. Мы рассматриваем их три: средний, оптимистичный, пессимистичный. При оптимистичном – в январе мы не увидим роста заболеваемости", – сказал Юрий Ганиченко.

По среднему сценарию ожидается, что заболеваемость начнет расти с января. На это есть три причины.

Первая причина

"Это ситуация в Европе. Прямо сейчас мы видим там массовый активный рост. Ряд стран сейчас стабилизируются – это те, которые очень активно до этого росли. Но есть ряд европейских стран, которые сейчас начинают очень активно расти по второму кругу", – отметил Юрий Ганиченко.

Эксперт считает, что такая ситуация может быть и в Украине в начале следующего года – это январь 2022.

Вторая причина

"Второе – это традиционная сезонность гриппоподобных заболеваний, которая к тому времени, как появился COVID, как раз с января показывала тренд на рост. В прошлом году гриппоподобные заболевания демонстрировали немного смещенный тренд. Мы объясняем это тем, что был введен январский локдаун", – подчеркнул руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Третья причина

"Это мутации вируса. Сейчас мы говорим уже об "Омикроне". Пока мы не говорим, что это угроза для мира или для Украины. Мы говорим, что это потенциальная угроза. Почему? Потому что сейчас нет проверенных данных о каждой из составляющих. Есть три основные составляющие, которые определяют опасность того или иного штамма", – отметил Юрий Ганиченко.

Эксперт добавил, что сейчас уже происходят другие мутации вируса. Все эти факторы, которые были перечислены ранее, влияют на рост заболеваемости COVID-19 в Украине.

В Украине еще две области могут выйти из красной зоны

В Украине два региона совсем скоро могут выйти из красной зоны адаптивного карантина. Это Винницкая и Хмельницкая области. Все из-за того, что у них не превышен коэффициент выявления случаев. Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Сейчас практически каждый регион может выйти в ближайшее время из красного уровня эпидемической опасности. Что сдерживает эти регионы? Сдерживает коэффициент выявленных случаев – сколько из протестированных образцов являются положительными, подтвержденными случаями заболеваемости COVID-19", – рассказал Юрий Ганиченко.