В Украине снова стало больше оранжевых областей: где ситуация ухудшилась

По состоянию на 12 декабря в Украине расширилась оранжевая карантинная зона. Так, туда входят Донецкая и Закарпатская области.
Об этом сообщает Минздрав.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская (области).
Оранжевая зона
- Донецкая,
- Закарпатская (области).
Желтая зона
- г. Киев
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая,
- Одесская область (области).
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 11 декабря, в Украине зафиксировано 5275 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 526, а медработников – 53.
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Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2566 человек;
- летальных исходов – 238;
- выздоровели – 11 626 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 559 092 человека;
- выздоровели – 3 195 913 человек;
- летальных исходов – 91 027.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 461;
Винницкая область – 206;
Волынская область – 314;
Днепропетровская область – 376;
Донецкая область – 214;
Житомирская область – 248;
Закарпатская область – 146;
Запорожская область – 210;
Ивано-Франковская область – 231;
Киевская область – 259;
Кировоградская область – 155;
Луганская область – 15;
Львовская область – 275;
Николаевская область – 239;
Одесская область – 311;
Полтавская область – 296;
Ровенская область – 101;
Сумская область – 158;
Тернопольская область – 179;
Харьковская область – 174;
Херсонская область – 49;
Хмельницкая область – 240;
Черкасская область – 178;
Черновицкая область – 103;
Черниговская область – 137.
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