В Украине снова стало больше оранжевых областей: где ситуация ухудшилась

В красной карантинной зоне до сих пор находится 10 регионов

Столица будет теперь в желтой зоне / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 12 декабря в Украине расширилась оранжевая карантинная зона. Так, туда входят Донецкая и Закарпатская области.

Об этом сообщает Минздрав.

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Карантинные зоны в Украине

Красная зона

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская (области).

Оранжевая зона

Донецкая,

Закарпатская (области).

Желтая зона

г. Киев

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая,

Одесская область (области).

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 11 декабря, в Украине зафиксировано 5275 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 526, а медработников – 53.

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