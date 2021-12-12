В Україні знову побільшало "помаранчевих" областей: де ситуація погіршилася

У "червоній" карантинній зоні досі перебуває 10 регіонів

Столиця буде тепер у жовтій зоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 12 грудня в Україні розширилася "помаранчева" карантинна зона. Так, туди входять Донецька та Закарпатська області.

Про це повідомляє МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

Вінницька,

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська (область).

"Помаранчева зона"

Донецька,

Закарпатська (область).

"Жовта зона"

м. Київ

Дніпропетровська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька,

Одеська область (області).

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 11 грудня, в Україні зафіксовано 5275 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 526, а медпрацівників – 53.

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