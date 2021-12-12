Коронавирус в Украине. За последние сутки обнаружили более 5 тысяч новых случаев

За все время пандемии в нашей стране заболело 3 559 092 человека

Новый штамм "Омикрон" может появиться в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 11 декабря, в Украине зафиксировано 5275 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 526, а медработников – 53.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2566 человек;

летальных исходов – 238;

выздоровели – 11 626 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 559 092 человека;

выздоровели – 3 195 913 человек;

летальных исходов – 91 027.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 461;

Винницкая область – 206;

Волынская область – 314;

Днепропетровская область – 376;

Донецкая область – 214;

Житомирская область – 248;

Закарпатская область – 146;

Запорожская область – 210;

Ивано-Франковская область – 231;

Киевская область – 259;

Кировоградская область – 155;

Луганская область – 15;

Львовская область – 275;

Николаевская область – 239;

Одесская область – 311;

Полтавская область – 296;

Ровенская область – 101;

Сумская область – 158;

Тернопольская область – 179;

Харьковская область – 174;

Херсонская область – 49;

Хмельницкая область – 240;

Черкасская область – 178;

Черновицкая область – 103;

Черниговская область – 137.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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