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Будет новая волна COVID-19? Украинцам назвали сроки

Валентина Шаповал
23 ноября, 13:54
Рост заболеваемости COVID-19 может быть еще больше, если не ввести полный локдаун

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 12 729 новых новых случаев COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

Новая вспышка COVID-19может быть в Украине с начала 2022 года. Также это будет зависить от вспышки болезни в Европе.

Об этом сообщает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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В Украине можно ожидать рост заболеваемости, если не ввести локдаун, убежден Юрий Ганиченко.

"Мы ожидаем начала роста заболеваемости COVID-19 в следующую волну уже с начала 2022 года. Рост заболеваемости с января 2022 года можно точно ожидать, если не будет введен локдаун, который в 2021 году помог отсрочить волну коронавируса — к середине февраля", – утверждает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Также ситуация с COVID-19 в Украине будет зависеть от вспышки болезни в Европе и карантинных ограничений, которые будут действовать в государстве.

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 22 ноября, в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 1058, а медработников – 231.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2055 человек;
  • летальных исходов – 720;
  • выздоровели – 23 107 человек.

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