Чи буде нова хвиля COVID-19? Українцям назвали терміни

Минулої доби в Україні зафіксували 12 729 нових нових випадків COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

Новий спалах COVID-19може бути в Україні з початку 2022 року. Також це залежатиме від спалаху хвороби у Європі.

Про це повідомляє керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

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Подробиці

В Україні очікується зростання захворюваності, якщо не ввести локдаун, переконаний Юрій Ганіченко.

"Ми очікуємо на початок зростання захворюваності на COVID-19 у наступну хвилю вже з початку 2022 року. Зростання захворюваності з січня 2022 року можна точно очікувати, якщо не буде введено локдаун, який у 2021 році допоміг відстрочити хвилю коронавірусу – до середини лютого", – стверджує керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

Також ситуація з COVID-19 в Україні залежатиме від спалаху хвороби в Європі та карантинних обмежень, які діятимуть у державі.

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Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 22 листопада, в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 1058, а медпрацівників – 231.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2055 людей;

летальних наслідків – 720;

видужало – 23 107 людей.

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