Будет опасно: на Украину надвигается непогода – прогноз от синоптика (карта)

Погода в Украине на 11 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 11 ноября, в Украине будет солнечно, но ночью стоит ожидать морозы.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Какая погода будет днем

Днем потеплеет в западных областях. Там температура воздуха будет от +6 до +12 градусов. На востоке будет холоднее всего. Максимум столбики термометров поднимутся до +5 градусов.

На остальных территориях дневная температура воздуха будет от +3 до +9 градусов. Также по всей Украине будет сильный ветер.

"К низким градусам присоединится порывистый, а иногда сильный и некомфортный ветер. Укутывайтесь потеплее завтра", – пишет Наталия Диденко.

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Какая погода будет ночью

Ночью морозы будут в большинстве областей. В ближайшую ночь температура воздуха опустится до -9 градусов. В Луганской и Харьковской областях температура будет до -10.

"Еще раз напоминаю, что завтра, 11 ноября, будет некомфортно. Ощущение холода может быть очень сильным из-за ветра. Одевайтесь потеплее!" – пишет синоптик.

Прогноз погоды в Украине. Фото Наталии Диденко

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Какая погода будет в ноябре?

По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется более зимней, чем осенней.

В первые дни ноября еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков. Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом.

Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к концу первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет около ноля или чуть выше.

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