Будет опасно: на Украину надвигается непогода – прогноз от синоптика (карта)

Погода в Украине на 11 ноября / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 11 ноября, в Украине будет солнечно, но ночью стоит ожидать морозы.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Какая погода будет днем
Днем потеплеет в западных областях. Там температура воздуха будет от +6 до +12 градусов. На востоке будет холоднее всего. Максимум столбики термометров поднимутся до +5 градусов.
На остальных территориях дневная температура воздуха будет от +3 до +9 градусов. Также по всей Украине будет сильный ветер.
"К низким градусам присоединится порывистый, а иногда сильный и некомфортный ветер. Укутывайтесь потеплее завтра", – пишет Наталия Диденко.
Какая погода будет ночью
Ночью морозы будут в большинстве областей. В ближайшую ночь температура воздуха опустится до -9 градусов. В Луганской и Харьковской областях температура будет до -10.
"Еще раз напоминаю, что завтра, 11 ноября, будет некомфортно. Ощущение холода может быть очень сильным из-за ветра. Одевайтесь потеплее!" – пишет синоптик.
Какая погода будет в ноябре?
По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется более зимней, чем осенней.
В первые дни ноября еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков. Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом.
Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к концу первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет около ноля или чуть выше.
Ранее мы писали:
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.