"Будут потери": Резников обратился к украинским военным после вторжения РФ

Украину ждут сложные времена в борьбе с российской агрессией / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с нарастающей угрозой вторжения в Украину и после признания "ЛДНР" ожидаются боевые потери. Об это заявил министр Минобороны Украины Алексей Резников в обращении к солдатам, сообщает пресс-служба ведомства.

"Уважаемые солдаты и матросы, сержанты и старшины, офицеры, генералы и адмиралы! Уважаемые работники Вооруженных сил Украины! Мрак неопределенности упал. То, что вы знали восемь лет, теперь увидел весь мир. Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми.", – сказал он.

Резников отметил, что Украину ждут тяжелые испытания в борьбе с российской агрессией, будут потери, но этот путь надо пройти.

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"Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние. Но нас обязательно ждет победа. Мы на своей земле и за нами правда. Украинскую армию поддерживает наш народ. Вера людей – это признак того, что мы все делаем правильно", – сказал он.

По его словам, в настоящее время все усилия военно-политического руководства государства и командование Вооруженных Сил Украины направлены на укрепление обороны. В частности, на максимальное привлечение помощи партнеров, часть из которой мы уже получили.

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