Бустерная и дополнительная доза от COVID-19: в чем разница

В Минздраве объяснили разницу между бустерной и дополнительной дозой / Фото: Коллаж: Сегодня

Дополнительную дозу можно получить по меньшей мере через 28 дней после второй дозы вакцины, а бустерную в период от 181 до 270 дня от получения последней дозы.

Об этом говорится в разъяснении министра здравоохранения Виктора Ляшко, передает "Укринформ".

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Какая разница между дополнительной и бустерной дозой

Бустерную дозу вводят, чтобы усилить эффективность COVID-вакцины, которая со временем снижается, а дополнительную дозу вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могут не дать должной защиты.

Что такое ревакцинальная доза

В Украине уже вводят ревакцинальную и дополнительную дозу.

Напомним, что ревакцинация – это повторное введение вакцины для усиления иммунного ответа против инфекционной болезни. Это те самые прививки, которые делают через полгода, потому что вакцины помогают, но их действие все же снижается.

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Ревакцинация проводится так: бустер м-РНК вакцинами Modernа и Pfizer на все типы вакцины. Например, если базовая вакцинация у вас была сделана CoronaVac или AstraZeneca, ревакцинальную дозу вы получите мРНК вакциной.

Ляшко сказал, что получение ревакцинальной дозы предусматривает выдачу документов о вакцинации, которые будут действовать 270 дней с даты последней прививки против COVID-19.

Для кого ввели

По словам министра, ревакцинальная доза была введена для медицинских работников и работников домов интернатного типа как для групп риска по профессии. Они могут получить ее по меньшей мере через 6 месяцев с даты получения второй дозы.

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Что такое дополнительная прививка

Дополнительную дозу от коронавируса могут получить люди с рядом тяжелых болезней, у которых могла не сформироваться надлежащая иммунная защита после двух доз вакцины.

Дополнительную дозу вакцины получают через 28 дней после основного курса прививок независимо от того, какой вакциной они прививались.

Для кого ввели

Дополнительную дозу вакцины могут получить люди с разными видами рака крови (лейкоз, лимфомы, миеломы, гематологические злокачественные опухоли и др.), люди с ВИЧ-инфекцией, люди после трансплантации органов, трансплантации стволовых клеток, люди с аутоиммунными заболеваниями, которые получают иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, люди после химиотерапии или лучевой терапии и люди, получавшие высокие дозы стероидов по какой-либо причине за месяц до вакцинации.

Но введение дополнительной дозы не влияет на срок действия сертификата или международного свидетельства о вакцинации. Документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы.

Как получить дополнительную дозу

Обратитесь к своему семейному или профильному врачу.

Если врач определит, что требуется дополнительная доза вакцины по медицинским показаниям, он выдаст направление в произвольной форме на прививку третьей дозой.

После этого нужно записаться в ближайший пункт или центр вакцинации и взять с собой на прививку направление от врача.

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