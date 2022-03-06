Бывшие британские морпехи приехали воевать за Украину (фото)

Британские военные помогут ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывшие морские пехотинцы Великобритании прибыли в Украину, чтобы помогать ВСУ сражаться с российскими войсками. Об этом сообщил корреспондент Fox News Лукас Томлинсон в Twitter.

"Бен (один из военных на фото — ред.) говорит, что чувствовал себя "сильно" вынужденным помочь", — написал он.

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Эту информацию также подтвердили в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины.

"В нашем иностранном легионе прибыло! Наши собратья, бывшие Королевские морские пехотинцы Великобритании, прибыли в Украину, чтобы помочь украинскому народу бороться с мокошанами! Спасибо за поддержку, друзья!", — говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 6 марта