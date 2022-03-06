Колишні британські морпіхи приїхали воювати за Україну (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Колишні морські піхотинці Великої Британії прибули в Україну, щоб допомагати ЗСУ боротися з російськими військами. Про це повідомив кореспондент Fox News Лукас Томлінсон у Twitter.

"Бен (один з військових на фото – ред.) каже, що відчував себе "сильно" змушеним допомогти", — написав він.

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Цю інформацію також підтвердили у Сухопутних військах Збройних Сил України.

"У нашому іноземному легіоні прибуло! Наші побратими, колишні Королівські морські піхотинці Великої Британії, прибули в Україну, щоб допомогти українському народу боротися з мокошанами! Дякуємо за підтримку, друзі!" — йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 6 березня