Колишні британські морпіхи приїхали воювати за Україну (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Колишні морські піхотинці Великої Британії прибули в Україну, щоб допомагати ЗСУ боротися з російськими військами. Про це повідомив кореспондент Fox News Лукас Томлінсон у Twitter.
"Бен (один з військових на фото – ред.) каже, що відчував себе "сильно" змушеним допомогти", — написав він.
Цю інформацію також підтвердили у Сухопутних військах Збройних Сил України.
"У нашому іноземному легіоні прибуло! Наші побратими, колишні Королівські морські піхотинці Великої Британії, прибули в Україну, щоб допомогти українському народу боротися з мокошанами! Дякуємо за підтримку, друзі!" — йдеться у повідомленні.
Ситуація в Україні 6 березня
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