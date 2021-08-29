Часть Украины накроют сильные дожди: прогноз погоды на 29 августа

Завтра жителей Украины ждет и дождь и солнце. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в воскресенье, 29 августа, будет дождливой и прохладной в части областей. В то же время в другой половине страны украинцев ждет летняя жара.

Об этом сообщает Укргидрметцентр.

Сильные дожди прогнозируют в западных областях, части северных – Волынской и Ровенской областях, а также в Винницкой и Житомирской областях. Столбики термометров там будут достигать в среднем 19-23 градусов тепла.

Карта погоды на 29 августа. Фото: Укргидрометцентр

А вот на Юге и Востоке пока не хочет уходить лето – там будет сухой и солнечный день, а воздух прогреется до 27-33 градусов тепла.

Народный синоптик о погодных приметах

Самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань утверждает, что народные приметы по прогнозированию погоды действительно работают.

По его словам, для более точного прогноза нужно смотреть в совокупности на несколько примет.

"Все народные приметы работают. Но предсказывать погоду по ним непросто, одна-две-три приметы не дадут точной картины на длительный период. Нужно подобрать семь различных примет: по Солнцу, по Луне, по поведению птиц и животных и только тогда делать вывод о том, какая будет погода на длительный период. Некоторые приметы работают на день вперед или на несколько часов. Например, если в штиль на море или океане появляется одинокая волна – значит где-то бушует шторм, который через пять-шесть часов дойдет туда, где появилась волна", – рассказал Горбань.

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