Что делать, если купили COVID-сертификат, но хотите привиться? Ответ Минздрава

В МОЗ назвали условие для тех, кто хочет сделать вакцину "по-настоящему" / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие украинцы обращаются с желанием вакцинироваться, имея поддельный сертификат, однако медицинские работники в таких случаях вынуждены отказывать людям в вакцинации. В Минздраве хотят освободить от уголовной ответственности лиц, купивших поддельный COVID-документ.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге.

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Как вакцинироваться с поддельным документом

Людям с фейковым сертификатом, чтобы избежать наказания, нужно выполнить всего лишь одно условие – добровольно признаться в содеянном и активно содействовать в раскрытии правонарушения.

"Как участник уголовного производства лицо должно давать показания об источнике получения им поддельного СOVID-документа и своим поведением всячески содействовать в раскрытии преступления", – отметил Ляшко.

Алгоритм действий

Минздрав объяснил алгоритм действий, если человек, который имеет поддельный документ о вакцинации, хочет получить прививку от COVID-19:

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обратиться к своему семейному врачу или медработнику в пункте вакцинации,

врач вызывает правоохранителей и они фиксируют наличие у человека фейкового документа,

сотрудники Нацполиции открывают уголовное производство, в котором человек, купивший поддельный СOVID-документ, становится его участником.

Только через суд?

Отметим, что статус "участника уголовного производства" с человека снимается по ходатайству прокурора через суд.

По словам министра, именно соответствующее постановление суда является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности, которое ранее приобрело документ.

Кого точно не коснется освобождение от уголовной ответственности – людей, выступавших организаторами или участвовавших в таких преступлениях.

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Ситуация с коронавирусом в Украине

За 9 ноября 157 728 человек были вакцинированы против COVID-19 . Одну дозу получили 57 253 человека, полностью иммунизированы – 100 475 человек.

. Одну дозу получили 57 253 человека, полностью иммунизированы – 100 475 человек. За все время пандемии в Украине: заболело – 3 543 684 человека, выздоровело – 3 158 426 человек, летальных исходов – 90 343.

Проведено всего ПЦР-тестирований – 16 234 638.

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