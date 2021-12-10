Почти 100 тысяч смертей: какова ситуация с COVID-19 в Украине

За сутки 9 декабря в Украине зафиксировано 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1010, медработников – 214).
Данные за последние сутки
157 728 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 57 253 человека, полностью иммунизированы – 100 475 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2551 человек;
- летальных исходов – 442;
- выздоровело – 24 456 человек.
Статистика за все время пандемии в Украине
- заболело – 3 543 684 человека;
- выздоровело – 3 158 426 человек;
- летальных исходов – 90 343;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 234 638.
Когда в Украине начнут вакцинировать бустерной дозой
По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, вводить бустерную дозу вакцины от коронавирусной болезни украинцам пока рано. Это станет целесообразно после того, как минимум 50% жителей страны будут привиты двумя дозами.
В конце ноября он отметил, что в настоящее время первыми прививками охвачено 42% взрослого населения в Украине, а потому говорить о введении бустерной дозы преждевременно.
Есть ли в Украине защита от "Омикрона"
Так как в Украине нет пока бустерной вакцинации, то защиты от нового опасного штамма "Омикрон" – нет.
"Омикрон" может частично обходить защиту вакцин от COVID-19. Однако бустерная доза вакцины Pfizer/Biontech нейтрализует "Омикрон". Это показало исследование Африканского научно-исследовательского института здоровья.
Ученые провели одно из первых лабораторных исследований. Они отслеживали способность клеток крови, взятых у вакцинированных препаратами Pfizer/BioNTech. В исследованиях приняли участие 12 человек. Шесть человек среди них были инфицированы во время первой волны в Южной Африке.
Оказалось, что способность клеток крови нейтрализовать угрозу вируса может сокращаться в 41 раз, однако иммунную защиту вирус не преодолел. В образцах крови получивших лишь первичную серию вакцины в среднем наблюдалось 25-кратное снижение антител против нового варианта.
По словам ученых, это может указывать на то, что двух доз вакцины может быть недостаточно для защиты от "Омикрона". В то же время бустерная вакцинация защитит от "Омикрона" .
Раньше мы писали:
- По состоянию на 8 декабря в Запорожской области улучшились показатели заболеваемости COVID-19. Так, регион вскоре может перейти в желтую карантинную зону.
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