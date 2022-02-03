Что делать украинцам в случае вторжения РФ – советы от военного эксперта

Украинцы должны собрать тревожный чемодан на случай агрессии России. Фото: коллаж "Сегодня"

Военный Пилигрим заявил, что в случае вторжения России в Украину необходимо обязательно иметь собранный тревожный рюкзак. Также нужно понимать, в каком направлении надо двигаться.

Об этом эксперт сообщил в прямом эфире ток-шоу "Сегодня".

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Что делать в случае агрессии?

По словам военного Пилигрима, если вы получили вовремя информацию со СМИ, то нужно понимать, как выходить из этой ситуации. Варианта два: или немедленно уезжать на автомобиле в течение нескольких часов (не более трех-четырех часов), или же уходить пешком в юго-западном направлении Украины.

В тревожном рюкзаке должны быть дополнительная теплая одежда или летняя, медикаменты – сердечные препараты, от головы, желудка и прочее.

"Точка невозврата – как только вы получаете информацию. На самом деле лучше слушать радио, которое будет извещать обо всем. Если там скажут, что нужно уезжать – нельзя оставаться в городах", – добавил эксперт.

"Экстренный чемодан"

Тревожный чемодан – это крепкий и удобный рюкзак объемом от 25 литров. Он предназначен для хранения вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия.

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В него нужно вместить все необходимое для жизни на несколько дней. Содержимое рюкзака может корректироваться в соответствии с вашими потребностями, но основное его содержание всегда одинаково.

Что нужно взять с собой

Документы:

Копии важных документов – паспорта, автомобильных прав, документов на недвижимость и автомобиль. Все необходимо упаковать в полиэтилен.

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Деньги с карт лучше снять и взять с собой.

Еда и посуда:

металлические котелок, флягу, ложку, чашку;

запас питьевой воды на один-два дня, по возможности его надо периодически обновлять (три литра воды на человека в сутки);

запас пищи на пару дней: высококалорийные сладости (черный шоколад с орехами, леденцы), тушенку, галеты, суп-пакеты, мясные и рыбные консервы, чай/кофе в пакетиках. Если позволяет место – крупы, макароны, сухие овощные полуфабрикаты.

Одежду:

два комплекта нижнего белья, две пары хлопчатобумажных носков, носки из шерсти;

штаны, куртку, карематы/спальные мешки;

рубашку или кофту, плащ-дождевик, вязаную шапочку, перчатки, шарф и удобную обувь;

нити, иглы.

Связь:

блокнот, ручка, список важных номеров в блокноте;

павербанки, зарядки, батарейки;

радиоприемник на батарейках;

карту местности, а также информацию о способе связи и условленном месте встречи вашей семьи.

Медикаменты и средства гигиены:

зубная щетка и паста, небольшой брусок мыла, полотенце (бывают производные прессованные), туалетная бумага, пару пачек сухих и влажных салфеток, средства интимной гигиены, маникюрный набор, медицинские маски;

активированный уголь (от интоксикации), парацетамол/ибупрофен (жаропонижающий), альбуцид (капли для глаз), фталазол (от кишечной инфекции), пенталгин (обезболивающий), имодиум (от диареи), супрастин (от аллергии) и лекарства, которые вы принимаете регулярно. Также в аптеке должны быть контакты собственных врачей и рецепты лекарства;

сухой и медицинский спирт, санитайзер, влажные салфетки, две пары резиновых перчаток, клапан с пленкой для искусственного дыхания;

средства для остановки кровотечения, марлевые салфетки разных размеров и нестерильные марлевые бинты; эластичные бинты с возможностью фиксации; пластыри разных размеров; атравматические ножницы для разрезания на пострадавшем человеке одежды;

большой кусок ткани, на которой можно зафиксировать конечность пострадавшего, дезинфектор для рук, спиртовые салфетки, шприцы.

Если позволяет место, то можно взять:

палатку;

полиуретановый коврик;

спальник;

фонарик;

спички;

зажигалку;

свечи.

Также можно положить компас, часы (лучше водонепроницаемые), нож, топор, сигнальные средства, например, свисток. Несколько мусорных пакетов объемом 120 литров. Если их разрезать, из них можно сделать шатер или тент, рулон широкого скотча.

Угроза вторжения РФ в Украину

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