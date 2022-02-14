Что должно быть в е-рецепте, чтобы купить антибиотик в аптеке? Рассказываем

В Украине ограничат продажу антибиотиков. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 апреля семейные врачи, терапевты и педиатры обязательно должны письменно обосновывать назначение антибиотиков для своих пациентов. Купить антибиотики в аптеках можно будет исключительно по специальному листу назначения.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

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Что должно быть в листе назначения антибиотиков

Такой документ является обязательной составляющей Формы первичной учетной документации № 025/о, состоит из следующих пунктов:

установленный диагноз/обоснованная причина назначения антибиотика;

результат микробиологического исследования;

подробные сведения о назначенном антибиотике;

обязательная дата пересмотра назначения, когда врач самостоятельно проверяет целесообразность и форму продления антибиотикотерапии;

сведения о побочных действиях лекарственного средства.

Для чего вводятся новые правила

Письменное обоснование перед выпиской электронного рецепта поможет уменьшить объем потребления антибиотиков, а впоследствии и развитие устойчивости к ним, как одну из самых больших проблем современности.

Врач должен обязательно разъяснить пациенту:

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необходимость антибиотикотерапии;

признаки распространенных побочных реакций препарата;

возможные инфекционные осложнения;

план действий по устранению неблагоприятных реакций.

Внедрение учета назначения антибиотиков в амбулаторных условиях позволит:

повысить качество предоставления медицинских услуг;

снизить стоимость лечения;

снизить уровень неконтролируемого потребления антибиотиков;

уменьшить уровень распространения инфекционных болезней, возникших из-за стойкости бактерий к антибиотикам;

ввести стандартизированный подход к учету назначений антибиотиков;

отслеживать соблюдение отраслевых стандартов в области здравоохранения.

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