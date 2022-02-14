Що має бути в е-рецепті, щоб купити антибіотик в аптеці? Розповідаємо

В Україні обмежать продаж антибіотиків. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 квітня сімейні лікарі, терапевти та педіатри обов’язково мають письмово обґрунтовувати призначення антибіотиків для своїх пацієнтів. Купити антибіотики в аптеках можна буде виключно за спеціальним листком призначення.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

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Що має бути у листку призначення антибіотиків

Такий документ є обов’язковою складовою Форми первинної облікової документації № 025/о, складається з таких пунктів:

встановлений діагноз/ обґрунтована причина призначення антибіотика;

результат мікробіологічного дослідження;

детальні відомості про призначений антибіотик;

обов’язкова дата перегляду призначення, коли лікар самостійно перевіряє доцільність і форму продовження антибіотикотерапії;

відомості про побічні дії лікарського засобу.

Для чого вводяться нові правила

Письмове обґрунтування перед випискою електронного рецепту допоможе зменшити об’єм споживання антибіотиків, а згодом і розвиток стійкості до них, як однієї з найбільших проблеми сучасності.

Лікар має обов’язково роз’яснити пацієнту:

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необхідність антибіотикотерапії;

ознаки поширених побічних реакцій від препарату;

можливі інфекційні ускладнення;

план дій з усунення несприятливих реакцій.

Впровадження обліку призначення антибіотиків в амбулаторних умовах дасть змогу:

підвищити якість надання медичних послуг;

знизити вартість лікування;

зменшити рівень неконтрольованого споживання антибіотиків;

зменшити рівень поширення інфекційних хвороб, які виникли через стійкість бактерій до антибіотиків;

запровадити стандартизований підхід до обліку призначень антибіотиків;

відстежувати дотримання галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

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