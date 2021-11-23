Чи може лікар призначити антибіотики хворим на COVID-19? У МОЗ відповіли

У МОЗ назвали виключення, коли лікарі можуть призначати антибіотики при захворюванні ковідом

Лікарі розповіли, чи потрібні антибіотики під час лікування коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чи необхідні антибіотики для лікування коронавірусу. Цим питанням найчастіше задаються ті, хто вже хворів раніше, незалежно від тяжкості перебігу хвороби.

Сайт "Сьогодні" публікує роз'яснення МОЗ.

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Коронавірусна хвороба COVID-19 має вірусне походження, власне про це говорить сама назва захворювання. Тому лікувати його антибіотиками недоцільно, адже антибіотики не діють на віруси, лише на бактерії.

"Профілактичний" прийом антибіотиків теж абсолютно виключений із тієї ж самої причини: антибіотики не лікують коронавірус.

Як може нашкодити неконтрольований прийом антибіотиків

Він може наносити значну шкоду здоров’ю, починаючи від побічних реакцій у конкретного пацієнта і закінчуючи збільшенням кількості антибіотикорезистентних бактерій (стійких до антибіотиків внаслідок змін або мутацій в їхніх ДНК).

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Якщо лікарі стикаються з антибіотикорезистентними бактеріями, для хворого це означає, що лікування може бути більш тривалим, менш ефективним і, як наслідок, дороговартіснішим.

Тому рішення про застосування антибіотиків може ухвалити виключно лікар, в залежності від тяжкості перебігу хвороби, ступеня ураженості внутрішніх органів і, головне, наявності показань для їхнього застосування.

Лікар теж не може призначати антибіотики на власний розсуд

Лікування відбувається згідно зі Стандартом надання медичної допомоги "Коронавірусна інфекція", який постійно актуалізується та оновлюється.

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"Призначати антибіотики при коронавірусній хворобі COVID-19 може виключно лікар за наявності супутньої бактеріальної інфекції. Вірусна інфекція не лікується антибіотиками. Прийом антибактеріальних препаратів без призначення фахівця може нанести значну шкоду вашому здоров’ю", – наголошують в МОЗ.

В Україні обмежать продаж антибіотиків

Вже навесні правила продажу цих ліків в аптеках мають змінитися. Новий наказ МОЗ України № 1971 зобов’язує лікарів з 1 квітня 2022 року виписувати лише електронні рецепти на лікарські засоби, які згідно з інструкцією підлягають відпуску за рецептом.

"Відтак кожне призначення вашого сімейного лікаря чи педіатра буде зваженим та контрольованим, а шкідливій практиці самолікування буде покладено край", – сподіваються в МОЗ.

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